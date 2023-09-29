Bakan açıkladı: TÜBİTAK bursları yükseltildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın burs ve destek programlarında verilen tutarın yükseltildiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST’in üçüncü gününde önemli açıklamalarda bulundu.

Buna göre Bakan Kacır, TEKNOFEST hakkında konuşarak muazzam bir kalabalık olduğunu belirterek, “ Her yıl milli teknoloji hamlesi eserlerin milletimizle buluşturmanın iftiharını yaşadık. Biz de bu coşkuyu Türkiye’nin dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

Gençlere yönelik burs programları hakkında konuşan Bakan Kacır, “Uluslararası lider araştırmacılar ve uluslararası genç araştırmacılar burs programlarımız kapsamında vermekte olduğumuz aylık burs tutarını güncelleme kararı aldık.” açıklamasında bulundu.

Bakan Kacır, uluslararası lider araştırmacılar programında proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarının 46 bin 310 TL’den 90 bin TL’ye çıkarıldığını söyledi.

Bunun yanında uluslararası genç araştırmacılar programında proje yürütücüsüne sunulan burs miktarının 36 bin 385 liradan 70 bin TL’ye güncellenmiş olduğunu bildirdi.