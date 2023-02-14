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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: ''Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık''

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: ''Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık''
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki dayanışmayla ilgili olarak Yunanistan ile yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile düzenlediği basın toplantısında depremdeki dayanışmaya değinerek, "Depremle birlikte Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık." dedi.

Çavuşoğlu, 'İlk defa bir araya geldik. İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi. Üst düzey bir çabaya girildi. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde istişarelerimiz sürecek.' dedi.

 Filistin meselesinde tırmanan gerilimin azalması yönündeki beklentinin dile getirildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'İki devletli çözüm çabalarına zarar verecek durumlardan kaçınılmasını istiyoruz' dedi.

 Deprem zamanındaki dayanışmayı yorumlayan Çavuşoğlu, 'Depremle birlikte Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık' dedi.

Etiketler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dışişleri Türkiye yunanistan deprem yardım
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