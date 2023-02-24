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Bakan duyurdu: Deprem konutlarının inşası başladı

Bakan duyurdu: Deprem konutlarının inşası başladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te yeni konutların inşasına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken  yeni konutların yapımına hızla başlandı. Projelendirme, zemin etüdü gibi teknik konular tamamlandıktan sonra uygun olan alanlar için sözleşmeler imzalandı ve ilk kazma vuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre TOKİ vasıtasıyla Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde ilk etapta yapılacak 855 konutun inşasına başlandığını duyurdu. 

Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.

 

Etiketler gaziantep deprem konut
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