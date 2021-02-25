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  3. 25 Şubat 2021 08:39

Bakan Elvan'dan ''ekonomik reform'' paketi için yeni açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik" açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan'dan ''ekonomik reform'' paketi için yeni açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Elvan, "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" ifadesini kullandı. 

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