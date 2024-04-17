Bakan Fidan'dan Netanyahu'ya: İktidarda kalabilmek için bölgeyi savaşa sürüklüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgeyi savaşa sürüklediğini ifade etti.

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgeyi savaşa sürüklediğini ifade etti. "MAĞDUR OLANLAR SADECE GAZZE HALKI" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “ABD başta olmak üzere İsrail’e destek verenler dur demelidir” dedi. Bakan Fidan, bölgede mağdur olanların sadece Gazze halkı olduğunu vurguladı.