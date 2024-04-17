  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Fidan'dan Netanyahu'ya: İktidarda kalabilmek için bölgeyi savaşa sürüklüyor

Bakan Fidan'dan Netanyahu'ya: İktidarda kalabilmek için bölgeyi savaşa sürüklüyor

Bakan Fidan'dan Netanyahu'ya: İktidarda kalabilmek için bölgeyi savaşa sürüklüyor
Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgeyi savaşa sürüklediğini ifade etti.

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgeyi savaşa sürüklediğini ifade etti.

"MAĞDUR OLANLAR SADECE GAZZE HALKI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “ABD başta olmak üzere İsrail’e destek verenler dur demelidir” dedi. Bakan Fidan, bölgede mağdur olanların sadece Gazze halkı olduğunu vurguladı.

Etiketler netanyahu bakan fidan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzmanı uyardı: Altın alırken ses kontrolü yapın Uzmanı uyardı: Altın alırken ses kontrolü yapın İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor Telefonuna yüklediği uygulamayla 10 milyon TL'sinden oldu Telefonuna yüklediği uygulamayla 10 milyon TL'sinden oldu Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...'' Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...'' Kriptocular dikkat: Bitcoin'de halving geri sayımı başladı Kriptocular dikkat: Bitcoin'de halving geri sayımı başladı Ölen amcasını kredi çektirmek için bankaya götürdü Ölen amcasını kredi çektirmek için bankaya götürdü Yerel seçimlerin ardından ilk anket açıklandı: AK Parti'de kan kaybı sürüyor Yerel seçimlerin ardından ilk anket açıklandı: AK Parti'de kan kaybı sürüyor Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması Erdoğan, Hafize Gaye Erkan'a ''bekle'' dedi iddiası Erdoğan, Hafize Gaye Erkan'a ''bekle'' dedi iddiası