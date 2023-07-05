Bakan Güler'den NATO Genel Sekreteri'ne tebrik mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Güler'in açıklamaları paylaşılarak, "Sn. Jens Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterlik görevinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduk. Genel Sekreter Stoltenberg’i kutluyor, ittifak için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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