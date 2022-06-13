  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca 13 gün önce duyurmuştu... Herkes unuttu!

Bakan Koca 13 gün önce duyurmuştu... Herkes unuttu!

Bakan Koca 13 gün önce duyurmuştu... Herkes unuttu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haftalık yayınlanacağını açıkladığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve ölüm tablosu 13 gündür yayınlanmıyor.

Bakan Koca, 1 Haziran’da Twitter hesabı üzerinden şunları yazmıştı: “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”

 Bakanın linkini verdiği bakanlık sitesinde hala 31 Mayıs’ın verileri var. Yetkililerden veya bakanlıktan verilerin ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir duyuru şu ana kadar gelmedi.

Diken’in ulaştığı bir yetkili tablonun ‘bugün yarın’ yayınlanacağını söyledi.

31 Mayıs’ta yayınlanan verilerde 975 vaka, dört ölüm kaydedilmişti.

 

Etiketler son 24 saatin koronavirüs tablosu koronavirüs tablosu koronavirüs vaka koronavirüs ölüm vaka ve ölüm fahrettin koca
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un göbeğinde HDP'li vekiller, bebek katili Öcalan'a destek sloganlarıyla yürüdü
Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci
315 bin TL’nin altında sıfır araç bulamayan vatandaş çözümü böyle buldu
YÖK'ten heyecanlandıran ''genel af'' açıklaması
İstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaleti
Ankara'da dev hortum! Uçaklar piste inemedi
Boksöre sopalı saldırı! 6 kişi tutuklandı; o anlar kamerada
Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi
Erdoğan'dan seçim resti: ''Adayı açıklayın!''
Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü