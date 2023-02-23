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Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı?

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Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerden Hatay'da salgın hastalık olup olmadığının mobil laboratuvarlarda yapılan moleküler testlerle takip edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından hayalet şehre dönen Hatay'da salgın hastalık olup olmadığına dair açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz Hatay’da çeşitli bölgelerden bağırsak enfeksiyonuna karşı numuneler alarak, mobil laboratuvarda inceliyor. İleri düzey moleküler testlerle şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor. Olası salgınlara anında ve yerinde müdahale devrede" dedi.

Bakan Koca, Hatay'da bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait mobil laboratuvar aracında test çalışması sırasında çekilen görüntüyü de paylaştı.

 

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