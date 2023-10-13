Bakan Koca: Filistin'e gönderilen sağlık malzemeleri Mısır'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Filistin için gönderilen sağlık malzemelerinin Mısır'a ulaştığını ve yardımların devam edeceğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin'e gönderilmek üzere Mısır'a ulaştı. Yardımlarımız devam edecek. Filistin halkının yanındayız" dedi.