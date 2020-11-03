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  3. 03 Kasım 2020 23:09

Bakan Koca: Koronavirüs testiniz pozitif çıktıysa...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vakalar sonrası resmi Twitter hesabından uyarılarda bulundu.

Bakan Koca: Koronavirüs testiniz pozitif çıktıysa...
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Koronavirüste günlük hasta sayısının 2 bini geçmesi ile birlikte kısıtlamalar yeniden gündeme geldi.

Yayılmayı yavaşlatmak ve salgını kontrol altına almak isteyen Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Koca yaptığı açıklamada "COVID-19 TESTİNİZ POZİTİF ÇIKTIYSA, belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız." dedi.

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