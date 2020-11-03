Bakan Koca: Koronavirüs testiniz pozitif çıktıysa...

Koronavirüste günlük hasta sayısının 2 bini geçmesi ile birlikte kısıtlamalar yeniden gündeme geldi.

Yayılmayı yavaşlatmak ve salgını kontrol altına almak isteyen Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Koca yaptığı açıklamada "COVID-19 TESTİNİZ POZİTİF ÇIKTIYSA, belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız." dedi.