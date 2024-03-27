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Bakan Koca paylaştı: Motosiklet sürücüsünden alkışlanacak hareket

Bakan Koca paylaştı: Motosiklet sürücüsünden alkışlanacak hareket
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulansın trafikte ilerlemesini sağlayan motosiklet sürücüsünün videosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bursa'da ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerine yer verdi.

Bakan Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımında, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı." ifadelerini kullandı.

Etiketler bakan koca motosikler sürücü
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