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Bakan Koca Türkiye'deki mutasyon virüs sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Coronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve Aşıyla Bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık. Aşıyla bağışıklama hedefini, virüsünse gücünü koruduğu gerçeğini hatırlatma gereği duyuyoruz

İngiltere varyantı 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Tablonun bütünü, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu göstermektedir.

Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var.

Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda yakında daha büyük bir alım potansiyeline sahip olacağız.

Türkiye yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak.

İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa bu aşı, dünyada örneği olmayan bir Kovid aşısı olacaktır.

(Sinovac-Biontech) Aşılarından hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Sırası gelenler hastanelerden tercihini belirterek randevu almalıdır.

Etiketler bakan koca korona koronavirüs açıklama toplantı mutant virüs
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