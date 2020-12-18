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  3. 18 Aralık 2020 19:42

Bakan Koca'dan İstanbul için kritik açıklama! Pozitif vaka sayısında azalma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da tedbirlerin etkisinin görüldüğünü söyleyerek pozitif vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu açıkladı.

Bakan Koca'dan İstanbul için kritik açıklama! Pozitif vaka sayısında azalma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadelere yerdi.

POZİTİF VAKA SAYISINDAKİ AZALMA...

İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İSTANBUL'DAKİ rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük.

HASTANELERDEKİ SON DURUM

Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658'den 1934'e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor.

Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.

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