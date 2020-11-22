  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Kasım 2020 15:36

Bakan Koca'dan tedbir uyarısı: En iyi tedbir evimizdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "En iyi tedbir evimizdir. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca'dan tedbir uyarısı: En iyi tedbir evimizdir
A+ A-

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Bakan Koca, tedbir vurgusu yaptığı mesajında, "En iyi tedbir evimizdir. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.

'SEVDİKLERİMİZLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞALIM'

Sağlık Bakanı Fahretni Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.

twitter , sağlık bakanı , tedbir , bakan koca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM