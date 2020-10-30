Bakan Kurum'dan ilk açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi kurulduğunu İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimlerinin İzmir ve ilçelerine yönlendirildiğini söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, İzmir'e gitmeden önce depreme ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, İzmir'de 5 binanın yıkıldığının bilgisini aldıklarını ifade ederek, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu söyledi. Bakan Kurum, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi. Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmirimize, tüm Türkiyemize geçmiş olsun" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR 6 BİNA YIKILMA İHBARI GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun" dedi.

KALIN: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA HAREKETE GEÇMİŞTİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir." açıklamasını yaptı.

BAKAN GÜL: DUALARIMIZ İZMİR'LE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Başta AFAD olmak üzere resmi kurumların uyarılarını dikkatle takip edelim. Dualarımız İzmir'le." ifadelerini kullandı.