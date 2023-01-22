Bakan Nebati'den EYT ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurları ve enflasyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

EYT tabi ki bütçe üzerinde yüktür. Bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması altyapısının iyi oluşturulması lazım ki bütçe üzerindeki yük baskı oluşturmasın. Onun için de yaklaşık 5 milyona yakın emekli ihtimali var. Bunların yüzde 40’ı bu yıl, 2 milyon 250 bin emekli olma hakkına sahip olacaklar.

Şimdi yükü rakam olarak ifade etmeyim, bütçe üzerine iyi bir yük olduğunu, rahatlığımız şundan kaynaklanıyor kaynağını biz oluşturarak yeni yıla girdik. O anlamda çok çok rahatız.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Şimdi 2021 yılında son 3 ayda bir kur atağı yaşadı Türkiye. Türkiye’de kur dediğiniz zaman dolardır. Sokaktaki vatandaştan işçisinden köylüsünden, ev hanımına kadar herkesin baktığı yer dolardır. Dolar kurundaki herhangi bir aşağı, yukarı yönlü hareket toplumun her ferdi tarafından dikkatli bir şekilde takip edilir.

Son 2017’den itibaren dolar karşısında TL sürekli değer yitirmiş yani reel değer açısından bakmak lazım. Türk lirası ile dolar arasındaki karşılaştırmayı yaptığınız zaman 2013’te TL en değerli noktasına gelmiş.

Bu ne demektir. TL ne kadar çok değerli olursa siz yurt dışına o kadar çok ithalatta bulunuyorsunuz. Türkiye’de üretim yapmasına ihtiyaç kalmaz.

Türk lirasını çok değersiz hale getirirseniz tam tersi olur. Geçen yıl bir tarafta enflasyon, diğer tarafta uluslararası şartla karşısında doların kazanımı yüzde 44’ler seviyesinde. TL’nin gerçek değeri yüzde 57’lere kadar gelmiş. Optimal noktayı piyasa kendisi belirler.

ENFLASYONDA GİDİŞAT NASIL?

Geçen yıl dünyanın en zor yılıydı. Enflasyon geçen yıl dünyanın belası olan bir problemdi. Bütün dünyanın bir problemiydi. Yurt dışındaki emtia fiyatlarının artmış olması, dünyada enflasyon beklentisinin yüksek olması, dünyada enflasyonun yaşanıyor olmasından dolayı ithal enflasyonun gelmesi, kur atakları neticesinde başta muhalefet olmak üzere enflasyon yükselecek şeklindeki davranışları toplumdaki ekonomiye bakışı bozdu.

Onlar nasıl olsa fiyatlar artacak şeklinde hem taleplerini erkene çektiler hem beklenenin ötesinde fiyat artışlarına gitti. Savaş beklentimizi bozdu.

Dramatik düşüş aralık ayında oldu. Beklentiler kırıldı.

'ENFLASYON DÜŞÜK SEVİYELERE GELECEK'

Enflasyonda düşüş hızlı bir şekilde devam edecek. 2021’den 2022’ye girdiğimizde moralleri bozacak kararlar aldık. Elektrik, doğal gaz fiyatları yükselmeye başladı. Her şeyin arttığı bir döneme girdik. Piyasada enflasyon olacak algısını bunlar pekiştirdi ancak bunun yapmak zorundaydı. 31 Aralık’tan 2023’e girdiğimizde doğal gaz, elektrik fiyatlarının düşmesi ile oluşan hava şu enflasyon ayın 3’ünde açıklandığında ciddi düşüşü millet hissetmeye başladı.

Asgari ücretin artması, EYT ile ilgili kararlara rağmen enflasyonun düşük seviyelere geleceğini görüyoruz.

Enflasyonla mücadelede biz geleneksel yöntemleri kullanıyor olsak bunun sonucu sanayi, üretimin durmasıdır. Bunun sonucu işsizliğin patlamasıdır.

Dünyada 190 ülkede merkez bankası var 165 ülke faiz enstrümanını kullanıyor. Dünyada G20 ülkeleri başta olmak üzere medyaların tamamına sordum. Dünyada manşet enflasyonun altında faiz uygulayan ülke sayısı kaçtır diye. Hep söyledikleri 2 veya 3’tür.

132 ile 135 ülke arasında değişiyor bu manşet enflasyonun altında faiz var.

BU POLİTİKA SONRA DA DEVAM EDECEK Mİ?

Sayın Cumhurbaşkanımız Allah’ın izniyle iktidarına devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu sürece Türkiye ekonomi modeli bu performansını sürdürmeye devam eder. Seçimden sonra da yolun devam eder. Faiz artırımı olmayacağı gibi bütçe disiplininden taviz verilmez.