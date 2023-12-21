Bakan Özhaseki: İstanbul depremi hazırlığını başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ’21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’ programında İstanbul depremine ilişkin konuştu.

Türkiye’nin birçok noktasından yerel yönetimde tecrübesi olan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ’21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’ programında Turkuvaz Medya Merkezi’nde bir araya geldi. Zirve’de ‘Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler’, ‘Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi’ gibi konuların konuşulduğu paneller gerçekleştirildi. Gerçekleşen panellerde yerel yönetimde tecrübesi bulunan belediye başkanlarının açıklamalarının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye özel panel oturumu yapıldı.

"CİDDİ BİR REZERV ALAN TESPİTİMİZ OLDU"

Özel panel oturumunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Cumartesi günü saat 14.00’da nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir programla açıklayacağız. Ama filmin sonunu şimdi söylemeyelim. İnşallah o gün orada açıklayacağız ama birkaç temel başlık var. Birisi daha önce açıklanmış ‘Yarısı bizden’ kampanyasını et ve kemiğe büründürdük. Ekonomik kurmaylarıyla oturduk. Ne vaat edeceğimizi, insanlara ne söyleyeceğimizi tek tek ayarladık. İkincisi rezerv alanlarda ciddi bir rezerv alan tespitimiz oldu. İlgilileriyle de görüşerek son haline getirmek üzereyiz.

"DEPREM HAZIRLIĞINI BAŞLATACAĞIZ"

Orada yüz binlerce konut yapacağız inşallah. Sonra sosyal konut projelerimiz var. Bir de kentsel dönüşüm yasasına çok emek verdik. Önümüzdeki engelleri kaldırarak yolumuza devam edelim istedik. Kentsel dönüşüme başlayan birçok insana zulmedildi bu memlekete birçok namuslu düzgün işinde gücünde müteahhit batırıldı. Sadece ideolojik kavgalar verildi. Engellendi, bundan da büyük keyif aldılar. İşte onları da hızlandıracak formülleri o gün biraz daha netleştireceğiz derken inşallah biz Cumartesi günü İstanbul'a büyük müjdelerle beraber bismillah diyerek İstanbul depremi hazırlığını başlatmış bulunacağız. Bu çok önemli. O gün bir taraftan temel atmalar olacak. Bir taraftan yıkımlar olacak, sembolik olarak. Bir taraftan da evet siz beni destekleyin, ‘Ben binamı yenilerim yaparım’ diyenlerin sözleşmeleri imzalanacak. Böyle önemli bir günde bunun için de İstanbul'un depremi hazırlığı noktasında ilk adım gibi olay görüyoruz” dedi.