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  3. 13 Ağustos 2020 20:49

Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını böyle takip etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangınına yapılan müdahaleyi havadan izledi.

Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını böyle takip etti
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Pakdemirli, komuta helikopterinden hem yer hem de hava ekiplerinin çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, Bakan Pakdemirli de yangın kontrol altına alınana kadar bölgeyi terk etmedi.

Yangını söndürme çalışmaları İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de görüntülendi.

Balçova ilçesinde bulunan baraj yakınlarında saat 16.53'te yangın çıkmış, yangına ilk müdahale 17.02'de yapılmıştı.

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 6 helikopter, 1 İHA, 13 arazöz, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik eleman ve 54 orman işçisiyle müdahale edilmişti.

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yangın , orman , pakdemirli
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