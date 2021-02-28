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  3. 28 Şubat 2021 17:45

Bakan Selçuk açıkladı: Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:" (Liselerde yüz yüze sınavlar) 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek."

Bakan Selçuk açıkladı: Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'ta başlayacak
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,sosyal medya platformu Twitter üzerinden, liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak merakla beklenen açıklamayı yaptı.

İLLERİN DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK
Bakan Selçuk açıklamasında, "Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk'tan yeni yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Selçuk'tan yeni yüz yüze eğitim açıklaması

Ülke genelinde yüz yüze eğitim başlıyorÜlke genelinde yüz yüze eğitim başlıyor

 

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