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  3. 28 Şubat 2021 13:57

Bakan Selçuk'tan yeni yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'tan yeni yüz yüze eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

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