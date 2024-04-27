  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emekli maaşındaki kahreden gerçek ortaya çıktı

Emekli maaşındaki kahreden gerçek ortaya çıktı

Emekli maaşındaki kahreden gerçek ortaya çıktı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılı emekli yılı ilan edilmiş olsa da emekli maaşlarına yapılan zamlar verilen ikramiyeler kanayan geçim yarasına merhem olamamıştı. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşları üzerinden yaptığı hesaplamayla Türkiye'nin kahreden gerçeğini gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayında yaptığı açıklamada bu yıl en düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını duyururken "2024’ü Emekliler Yılı olarak ilan ediyoruz" demişti. 

Ancak öyle olmadı.... 

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak ayında emekli maaş zamlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada  memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamlar arasındaki farklılığın rahatsızlık yarattığını, bu yüzden SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını da belirtmiş ve “2024’ü Emekliler Yılı olarak ilan ediyoruz. Emeklilere özel yeni hizmetleri devreye alacağız” demişti.

Erdoğan'ın "2024 yılını emekli yılı" ilan etmesinin üzerinden bir yerel seçim ve 3,5 ay geçerken milyonlarca emekli her geçen gün enflasyonun, zamların ve geçim derdinin altında ezilmeye devam ediyor.

Emeklilerin isyanı büyürken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen medyanın dilinden düşürmediği "Avrupa bizi kıskanıyor" sloganlarının yalan olduğunu sadece 4 işlemle gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

"2024 Emekliler yılında, Almanya’da emekli aylığı 1.500 Euro, bir kilo dana kıyma 7.5 Euro, Türkiye emekli aylığı 290 Euro, bir kilo dana kıyma 15 Euro!"

 

Etiketler Özgür Erdursun yalan zam zam oyunu emekli emekli maaşları geçim avrupa bizi kıskanıyor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Deprem bölgesinde kuduz alarmı: Karantina başladı Deprem bölgesinde kuduz alarmı: Karantina başladı Seçimleri kaybeden ''komünist başkan'' Maçoğlu'nun yeni mesleği bu oldu Seçimleri kaybeden ''komünist başkan'' Maçoğlu'nun yeni mesleği bu oldu NatGeo Wild değil Türkiye... Büyük kavuşma drone kamerasında... NatGeo Wild değil Türkiye... Büyük kavuşma drone kamerasında... Gecenin hayaleti Türkiye'de gündüz görüntülendi Gecenin hayaleti Türkiye'de gündüz görüntülendi Öğrenciler şikayetçi oldu, öğretmen ''tacizden'' tutuklandı Öğrenciler şikayetçi oldu, öğretmen ''tacizden'' tutuklandı Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret Benzin yüklü tanker kaza yaptı, evler boşaltıldı, yollar kapatıldı Benzin yüklü tanker kaza yaptı, evler boşaltıldı, yollar kapatıldı Hem röntgenci, hem hadsiz... O yabancı uyruklu yakalandı Hem röntgenci, hem hadsiz... O yabancı uyruklu yakalandı Türkiye'de de satılan sodada dışkı tespit edildi Türkiye'de de satılan sodada dışkı tespit edildi