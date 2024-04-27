Emekli maaşındaki kahreden gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılı emekli yılı ilan edilmiş olsa da emekli maaşlarına yapılan zamlar verilen ikramiyeler kanayan geçim yarasına merhem olamamıştı. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşları üzerinden yaptığı hesaplamayla Türkiye'nin kahreden gerçeğini gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayında yaptığı açıklamada bu yıl en düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını duyururken "2024’ü Emekliler Yılı olarak ilan ediyoruz" demişti.

Ancak öyle olmadı....

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak ayında emekli maaş zamlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamlar arasındaki farklılığın rahatsızlık yarattığını, bu yüzden SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını da belirtmiş ve “2024’ü Emekliler Yılı olarak ilan ediyoruz. Emeklilere özel yeni hizmetleri devreye alacağız” demişti.

Erdoğan'ın "2024 yılını emekli yılı" ilan etmesinin üzerinden bir yerel seçim ve 3,5 ay geçerken milyonlarca emekli her geçen gün enflasyonun, zamların ve geçim derdinin altında ezilmeye devam ediyor.

Emeklilerin isyanı büyürken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen medyanın dilinden düşürmediği "Avrupa bizi kıskanıyor" sloganlarının yalan olduğunu sadece 4 işlemle gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

"2024 Emekliler yılında, Almanya’da emekli aylığı 1.500 Euro, bir kilo dana kıyma 7.5 Euro, Türkiye emekli aylığı 290 Euro, bir kilo dana kıyma 15 Euro!"