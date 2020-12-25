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  3. 25 Aralık 2020 22:16

Bakan Selçuk sağlıkçılara teşekkür etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Selçuk sağlıkçılara teşekkür etti
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hesabını etiketleyerek, "Nezdinizde tüm sağlıkçılarımıza teşekkürler." ifadesini kullandı.

"Sağlıkçılarımızlayız" etiketini kullanan Bakan Selçuk, üzerinde "Öğretmen ve öğrenciler olarak hayata sıkıca tutunmamız adına gösterdiğiniz çaba ve emekler için sonsuz teşekkür ederiz." yazılı bir görsel de paylaştı.

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