Bakan Tekin'e göre ''kıyafetiniz uygunsuz'' ayıbı ''basit bir olay''mış

Türkiye Kocaeli'nde bir lisede mezuniyet törenine gitmek isterken "kıyafetiniz uygunsuz" denilerek kapıdan geri çevrilen liseli genç kızları konuşurken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin skandalı "basit bir olay" olarak değerlendirdi.

Kocaeli'de bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, "kıyafetiniz uygunsuz" denilerek mezuniyet törenine öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın okula gelmesiyle öğrencilerin tamamı mezuniyet törenine katılabilirken Kocaeli Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak 2 eğitim müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Habertürk ekranlarında canlı yayın konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yaşananları "Basit bir olay" şeklinde yorumladı.

Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Tekin, “Bizi eleştirin tamam da öğretmen arkadaşlarımızın ne günahı var. 180 iş günü boyunca bu insanlar fedakâr bir biçimde sizin, bizim veliler olarak evde ilgilenemediğimiz çocuklarla ilgileniyorlar. Basit bir olay yüzünden... Bütün öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak adına biraz daha hassas davranalım. Biz çözmediysek bizi eleştirsinler ama o arkadaşlarımızın emeklerinin heba oldu” dedi.

“Şimdi okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş” diyen Tekin, “Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' diye başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya düşen olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm. Zaten olay da kısa zamanda çözülmüştür” diye konuştu.

Tekin şöyle devam etti:

“Öğretmenimizin süreç içinde çalışmalar gündem olmuyor. 76 bin okulun içinden bir tanesinde olan olay bütün kitleyi zan altında bırakacak hale getiriliyor. Ben kamuoyunda olumlu şeylerin paylaşılmasını, olumsuz şeyleri bizimle paylaşmalarını istiyorum. Orada ilçe ve il müdürümüz anında müdahale etmiş, problem çözülmüş zaten. Okul müdürümüz başlangıçta kontrolü kaybediyor. Biz de zaten gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. İhmal varsa gereken kişiler cezalandırılır. İhmal yoksa bir sürü insan zan altında kalıyor.”