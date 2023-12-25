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Bakan Yerlikaya açıkladı: Antalya'da ''Çukur Çetesi'' çökertildi

Bakan Yerlikaya açıkladı: Antalya'da ''Çukur Çetesi'' çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da "Çukur Çetesi"ne yönelik Kafes-24 operasyonunda, örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de arasında olduğu 43 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-24" operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

 

Operasyonda örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de arasında olduğu 43 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, organize suç örgütünün, Antalya'da mali sıkıntısı olan kişilere faizle para verdiğini, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediğini, kendilerine para talebiyle gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıklarını, mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç sattıklarını ifade etti.

Şüphelilerin mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebirle tahsil ettiklerini, verdikleri çeklerin günü geldiğinde "konkordato" ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıklarını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin diğer ülkelerden Türkiye'ye "Hawala" yöntemi ile kara para transferi yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti.

11 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu

Şüphelilerin "tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından gelir elde ettiğinin belirlendiğini kaydeden Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon sonucunda 3 tabanca, 15 av tüfeği, 85 tapu, 680 senet, 380 çek, 18 bin 500 araç satışı sözleşmesi, 800 vekaletname, 80 banka cüzdanı, 60 kredi kartı, 2 kripto para soğuk cüzdan, 80 para transferi içeren ajanda, 66 cep telefonu, 36 bin dolar ve 80 bin lira ile çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.

MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar lira değerindeki malvarlıklarına (banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konuldu. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."

Etiketler çete çukur yerlikaya
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