Bakan Yerlikaya çökertilen suç örgütü sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Haziran'dan bu yana 402 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Elazığ’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Palu ilçesini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya’ya ziyaretinde bakan yardımcıları Mehmet Sağlam, Mehmet Aktaş ve Münir Karaloğlu da eşlik etti. AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Vahdettin Aktaş’la bir araya gelen Bakan Yerlikaya, daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslendi. Palu’nun gönüllerindeki yerinin çok ayrı olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, “Değerli yol arkadaşlarımızdan, çalışma arkadaşlarımızdan, Bakan Yardımcımız Mehmet Sağlam bey, Palu’nun bir evladı. Bakan Yardımcımız Mehmet Aktaş ise Palu’nun damadı. Biz Palu’nun evladı ve damadı olan Mehmet beylerle yol yürüyoruz. Milletimize ve devletimize hizmet ediyoruz. 2002’de milletimize hizmet için yola revan olan Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı Palu hiç ama hiç yalnız bırakmadı. İşte en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 89’luk rekor bir oyla, Palu, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ dedi, ‘Türkiye Yüzyılı’ dedi. Yeniden ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ dedi. Palu laf değil iş üreten, eser bırakan, insanı aziz bilen, millete verdiği sözden dönmeyen bir siyaseti destekledi ve desteklemeye de devam ediyor. Biz de Palu’yu desteklemeye, Palu’da eser ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bu 22 yılda Palu’ya 11 milyar 724 milyon lira yatırım yaptık. 2 milyar 559 milyon tutarında 10 projenin de yapımı devam ediyor” diye konuştu.

‘MİLLETİMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ’

Göreve geldikleri günden bu yana milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, “40 yıldır kardeşliğimize, istikbalimize pusu kuran bölücü terörü de, FETÖ ihanet şebekesini de, tüm terör yapılanmalarını bu topraklardan kazıyıp atmakta kararlıyız. Organize suç örgütünden, zehir tacirlerine, suçta kibirlenen kim varsa devletin demir yumruğu tepesine iniyor, inmeye de devam edecek. Her gün paylaştığımız sosyal medyamızı izliyorsunuz değil mi? Bu sabah da baktınız mı? Bakın bu sabahla beraber, 4 Haziran’dan bu yana tepelerine demir yumruk gibi inip adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 402 oldu. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin sacayakları yereldedir. Belediyeler millete hizmetin en önemli aracıdır. Yerelde eğer adımlarımızı sağlam atamazsak, hizmetlerimizi gerçekleştiremezsek, hep yarım hep eksik kalırız. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Palu her defasında iradesini ve kararını eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı. İnşallah yine Palu’da, AK Parti belediyeciliği yoluna dolu dizgin devam edecek. Palu ‘Gerçek Belediyecilik’ anlayışıyla kalkınmaya devam edecek. Vahdettin başkanımız Palu’nun bir evladı. Samimiyetiyle, dürüstlüğüyle bilinen, AK Parti’nin teşkilatlarında önemli görevler üstlenmiş ve şimdi de Palu’nun derdiyle dertlenmeye, Palulu hemşehrilerimize hizmet etmeye talip. Bu ülke için, bu millet için taş üstüne taş koyan, hizmet ve eser üreten herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

DHA