  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: 

Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyon kapsamında Hendek ilçemiz TEM Otoyolu üzerinde 1'i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı, 5'i hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği operasyonda: 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu şahıslardan 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek

Etiketler yerlikaya göçmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Covid-19'un kökünü kurutacak keşif!
Dolar 27 TL'yi aştı! Euro ve altın geriledi !
Yeniden Refah'tan Erdoğan'ı kızdıracak çıkış
İstanbul'da polise saldırı! Ortalık savaş alanına döndü
Aşırı sıcaklar bir ilimizde mesai saatlerini değiştirdi
CHP seçmeninin en çok güvendiği isimler anketi açıklandı
Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit
Memur ve emeklilerin zam pazarlığı başladı! İşte memur sendikalarının zam talebi
Hırsızlık şüphelisi kadını saçından tutup dövdü
Al sana barınma krizi: 95 yaşında İstanbul'da sokakta kaldı!