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Bakan Yerlikaya olumsuz hava koşullarına karşı 7 ili uyardı

Bakan Yerlikaya olumsuz hava koşullarına karşı 7 ili uyardı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kuvvetli yağış beklenen 7 il için turuncu kodlu, 18 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda yarın Balıkesir başta olmak üzere İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya illerinde turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana illeri için ise sarı kodlu uyarıda bulunan Bakan Yerlikaya, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

"VATANDAŞLAR TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALI"

“Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.”

Etiketler 7 il yağış hava
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