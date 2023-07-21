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Bakan Yerlikaya sel felaketinin yaşandığı 10 ilin valisi ile toplantı yaptı.

Bakan Yerlikaya sel felaketinin yaşandığı 10 ilin valisi ile toplantı yaptı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen 10 ilin valisi ve AFAD il müdürleriyle 'Karadeniz Bölgesi Sel ve Su Baskınları Değerlendirme Toplantısı' düzenledi.

Türkiye’nin 10 ilinde etkili olan sağanak yağışlar, beraberinde sel felaketini meydana getirmişti. Bu illerde selin meydana getirdiği zararlar ve alınacak önlemlere ilişkin olarak değerlendirme toplantıları yapılıyor. Bu doğrultuda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen 10 ilin valisi ve AFAD il müdürleriyle 'Karadeniz Bölgesi Sel ve Su Baskınları Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdiği.

“BİLİMİN IŞIĞINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 “AFAD Başkanlığımızda selden etkilenen 10 ilimizin valileri ve AFAD il müdürlerimizle 'Karadeniz Bölgesi Sel ve Su Baskınları Değerlendirme Toplantısı' düzenledik. Halkımızın huzuru ve güvenliği için bilimin ışığında çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.”

Etiketler sel sel felaketi bakan yerlikaya
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