  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Yerlikaya, yaralı polislerin sağlık durumunu açıkladı

Bakan Yerlikaya, yaralı polislerin sağlık durumunu açıkladı

Bakan Yerlikaya, yaralı polislerin sağlık durumunu açıkladı
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önündeki terör saldırısında yaralanan 2 polisin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önünde hafif ticari araçla 2 teröristin bombalı saldırı eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerlikaya, saldırının saat 09.30’da meydana geldiğini ve teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırıda 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. 

BAKAN YERLİKAYA: YARALI POLİSLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan polislerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, ''İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler ali yerlikaya içişleri bakanlığı yaralı polis terör saldırısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
iPhone 15'te şimdi de şarj sorunu! Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor
4 aylık eşinden boşanan Şeyma Subaşı hakkında olay aşk iddiası
Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı
Ankara'da bombalı saldırı: Terörist kendini patlattı
Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi, kafaları karıştı
İstanbul'da fırına silahlı saldırı
Elektrikten sonra doğalgaza da büyük zam
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Zehra Güneş'in kuzeni tanıdık çıktı! Eski Survivor yarışmacısı...
Ekim ayı geldi; mevsimin ilk karı düştü