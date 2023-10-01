Bakan Yerlikaya, yaralı polislerin sağlık durumunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önündeki terör saldırısında yaralanan 2 polisin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önünde hafif ticari araçla 2 teröristin bombalı saldırı eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerlikaya, saldırının saat 09.30’da meydana geldiğini ve teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırıda 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA: YARALI POLİSLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan polislerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, ''İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.