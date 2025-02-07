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Bakanlığa bağlı çocuk evinde korkunç ölüm: 21 aylık Efsun bebek nasıl öldü ?

Bakanlığa bağlı çocuk evinde korkunç ölüm: 21 aylık Efsun bebek nasıl öldü ?
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Kocaeli’de 21 aylık bir bebek, koruma altında olduğu çocuk evinde hayatını kaybetti.

Korkunç haber Kocaeli'nden geldi. Kocaeli'nde 21 aylık bir bebek, koruma altında olduğu çocuk evinde hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki çocuk evinde koruma altında olan 21 aylık Efsun A.'ın ölümüne ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki çocuk evinde meydana geldi.

21 aylık Efsun A.'ın hareketsiz yattığını gören çocuk evi görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Efsun A., bilinci kapalı şekilde İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Talihsiz bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Efsun’un cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Minik Efsun’un cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, çocuk evi görevlilerinin ifadelerini aldı. Öte yandan, Efsun A.’ın anne ve babasının boşandığı, daha sonra bebeğin devlet korumasına alındığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesinde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir. Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. (DHA)

Öte yandan NTV'den Melike Şahin'in haberine göre Efsun’un dedesi A.Y., “Otopsi yapıldı. Savcı bize boğularak öldürüldüğünü söyledi” diye konuştu.

Efsun’un annesinin çocuğunu almak için çok çaba gösterdiğini anlatan A.Y., “Benim torunumu kendi annesinden koruyan yurt görevlileri, kendilerinden koruyamadılar. Suçluların en ağır cezayı almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dede A.Y., Efsun’un yurtta olduğunu 3 ay sonra öğrendiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını belirterek “Biz duyarsız bir aile değiliz. Çocuğu almak için elimizden geleni yaptık. Dört ayda çocuğun velayetini alacaktık. Cansız bedenini bize teslim ettiler.” ifadelerini kullandı.

 

DHA / NTV

Etiketler efsun bebek bakanlık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki çocuk evi çocuk evi
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