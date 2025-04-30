Bakanlığın ifşa listesine giren ünlü peynir markası kendini böyle savundu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Nisan 2025’te yayımladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde ünlü peynir markasının ürününe de yer verildi. Ekici Peynir ise hile yapılan ürünün marketlerde satılmadığını, sadece ev dışı tüketime yönelik üretildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vatandaşları bilinçlendirmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde yer alan Türkiye’nin tanınmış peynir markalarından biri olan Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait "Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri" adlı ürün için firmadan açıklama geldi.

Bakanlığın "yağ oranı düşük" olarak "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine eklediği ürünle ilgili Ekici Peynir'den yapılan açıklamada hileli bulunan ürünün marketlerde değil, sadece toplu tüketime yönelik üretildiği belirtildi.

Yani ürün, perakende satışta bulunmuyor ve yalnızca toplu tüketim noktalarına gönderiliyor.

İşte Ekici Peynir'den yapılan o açıklama:

"Ekici Peynir’in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır."

Mide bulandıran ''ifşa'' listesi güncellendi: Peynir, yağ, sucuk, kıyma...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Nisan ayında da yine onlarca yeni gıda ürünü eklendi..

Haber3.com'dan Serhan Işılay'ın haberine göre Bakanlığın 28 Nisan itibariyle güncellediği Nisan ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutuklarak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 28 Nisan itibariyle güncellediğ listede peynirden bibere, sıvı yağdan dana kıymaya, dana etinden börek harcına, tereyağından antep fıstına, kekikten bala, zeytinyağından adana kebaba, sucuktan kuzu şişe kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Nisan 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi















Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği













