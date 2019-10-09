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  3. 09 Ekim 2019 19:13

Bakanlık açıkladı: Sayı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ve toplamda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıkladı: Sayı 6'ya yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist  daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı. Böylelikle Van kırsalında  dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı  6’ya yükseldi.

Öte yandan Tunceli‘de  iki ayrı noktada tespit edilen yer altı deposunda toplam;27 adet kalaşnikof piyade tüfeği,  8357 adet 7.62 mm. fişek (kalaşnikof için),  43 adet kalaşnikof şarjörü, 8 adet el bombası,  32 adet roketatar sevk fişeği,  1 adet anti-personel roketatar mühimmatı,  48 adet elektrikli fünye,  2 adet saat irtibatlı düzenek ele geçirildi.

Operasyonların devam ettiği açıklandı.

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