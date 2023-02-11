  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlık'tan depremzede ve kimsesiz çocuklar için açıklama

Bakanlık'tan depremzede ve kimsesiz çocuklar için açıklama

Bakanlık'tan depremzede ve kimsesiz çocuklar için açıklama
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailelerini kaybeden çocuklar için evlat edinme taleplerine ilişkin açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremzede çocukları evlat edinme taleplerine ilişkin açıklama yaptı.

Koruyucu aile olmak için ikamet şartının bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan depremden etkilenen çocuklarımıza koruyucu aile olmak veya çocuklarımızı evlat edinmek için gelen yoğun talep nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Deprem nedeniyle koruyucu aile veya evlat edindirme konusunda uygulamaya konulmuş özel bir program olmadığı gibi ilgili mevzuat gereği çocuklarımızın yurtdışında yaşayan ailelerimizin yanına koruyucu aile hizmeti kapsamında yerleştirilmesi uygun değildir.

Etiketler deprem depremzede çocuklar evlat edinme bakanlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD'den şok açıklama: ''Tanımlanamayan bir cismi vurduk''
Kimliği tespit edilemeyen depremzedeler böyle teşhis edilecek
116'ncı saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş
Enkaz altında vasiyetini açıkladı, tüm Türkiye ağladı
122 saat sonra bir mucize daha!
Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Yıkılan binalara soruşturma başlatıldı
TKP'nin ''yemek sofrası''nda bir ülkücü...