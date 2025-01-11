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Bakanlıktan müsilaj denetiminde 2 belediyeye rekor ceza

Bakanlıktan müsilaj denetiminde 2 belediyeye rekor ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi havzasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürülüyor.

6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı. Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine toplam 4 milyon 346 bin 465 TL idari ceza kesildi.

Tekirdağ'da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova'daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir'de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 TL idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara havzasındaki denetimleri sürüyor. 

 

DHA

Etiketler müsilaj müsilaj cezası bakanlık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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