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Bakanlıktan Narin davası için dikkat çeken hamle: Cezaya itiraz edildi

Bakanlıktan Narin davası için dikkat çeken hamle: Cezaya itiraz edildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in korkunç bir şekilde ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık N.B.'nin "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin G.'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık N.B.'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Bakanlık tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunuldu.

Dilekçede, yerel mahkemece sanık N.B.'ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasının hukuka uygun olmadığı vurgulandı.

Dilekçede, sanık N.B.'ın olay günü suç konusu eylemin gerçekleşmesinden hemen önce sanık S.G. ile iletişime geçmesi, olay esnasında dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunmasının sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Ayrıca sanık N.B.'ın suç konusu eylem işlendikten sonra Narin G.'ın cansız bedenini kendi aracı ile taşıyarak, cesedi Eğertutmaz deresine saklaması ve akabinde geçen 17 günlük süre boyunca yetkililere olayı bildirmemesinin de sanığın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Sanık N.B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır, hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın iddianame ile üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz."

İHA

Etiketler narin narin cinayeti bakanlık istinaf itiraz cezaya itiraz
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