Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme

Pek çok bankanın müşterilerine SMS yoluyla ilettiği ve gerçekte olandan kat ve kat daha fazla olduğu belirtilen maaş tahmin SMS'leri sonrasında BDDK bankalar hakkında inceleme başlattı.

NTV'nin haberine göre, BDDK, bankaların kredi değerlendirme süreçlerinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını incelemek için harekete geçti. Kurum, özellikle maaş tahmini uygulamalarının, müşterilerin gerçek ödeme gücünü yansıtmayan kredi onaylarına neden olabileceğinden endişe duyuyor. Bu tür uygulamaların, geri ödenemeyen kredilerin artmasına ve finansal istikrarsızlığa yol açabileceği belirtiliyor.

Bankaların, müşterilerin gelirlerini yüksek göstererek kredi verme eğiliminde olduğu iddiaları, özellikle tüketici kredileri ve kredi kartı başvurularında sıkça gündeme geliyor. BDDK’nın bu konuda titiz bir denetim süreci başlattığı ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde ilgili bankalara yaptırım uygulanabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, finansal kurumların şeffaf ve etik bir şekilde faaliyet göstermesinin önemine vurgu yaparken, tüketicilere de kredi başvurularında gerçek gelir bilgilerini paylaşmaları konusunda uyarıda bulundu. Konuyla ilgili bankalardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, BDDK’nın denetimlerinin sektörde daha sıkı bir düzenleme getirebileceği öngörülüyor.

 

 

NTV

