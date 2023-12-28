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Baraj doluluk oranlarında büyük artış

Baraj doluluk oranlarında büyük artış
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Kış aylarına barajları boş bir şekilde giren İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yeniden yükseldi.

İstanbul'da sıcak havanın etkisiyle kritik eşiklere düşen barajların doluluk oranları, son günlerdeki yağışlarla yükselişe geçti.

11 Kasım’da yüzde 16,18 seviyelerine inen doluluk oranı, tekrar yüzde 50'ye çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 51.95 seviyelerine çıktı.

İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 62.4’dir.

• Büyükçekmece Barajı yüzde 43.26’dır.

• Darlık Barajı yüzde 63.04’dür.

• Istrancalar Barajı yüzde 44.87’dir.

• Kazandere Barajı yüzde 47.96’dır.

• Elmalı Barajı yüzde 85.0’dır.

• Ömerli Barajı yüzde 69.82’dir.

• Pabuçdere Barajı yüzde 26.84’dür.

• Sazlıdere Barajı yüzde 33.66’dır.

• Terkos Barajı yüzde 42.24’dür.

 

 

 

Etiketler iski istanbul istanbul'un barajları barajların doluluk oranları
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