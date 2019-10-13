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  3. 13 Ekim 2019 15:17

Barış Pınarı Harekatı'nda 24 terörist teslim oldu

Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi devam ederken çareleri kalmayan teröristler silah bırakmaya başladı. Silah bırakan 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat sahasındaki ilerlemesi sürerken bazı teröristler kaçmaya başladı.

Belirlenen hedeflerin karadan ve havadan tek tek vurulmasının ardından başka çarelerinin kalmadığını anlayan bölücü terör örgütü üyeleri silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Örgütten kopmaların artması üzerine çaresiz kalan sözde elebaşların, bunu önlemek için "örgüt içi infaz" dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları belirtiliyor.

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