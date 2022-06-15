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Başvuru yapıldı: Artık Türk Hava Yolları değil, Türkiye Hava Yolları

Başvuru yapıldı: Artık Türk Hava Yolları değil, Türkiye Hava Yolları

Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Türkiye Hava Yolları” ismiyle marka tescil başvurusu yapıldı.

Cumhuriyet’ten Bora Erdin’in haberine göre; AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu’na hemen “Türkiye Hava Yolları” ismiyle marka tescil başvurusu yapıldı.

Türk Hava Yolları 2017’de Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan açıklamanın ardından özelleştirme kapsamından çıkarılmıştı. Ardından şirketin kamuya ait yüzde 49.12’lik hissesi Varlık Fonu’na devredilmişti. Türk Hava Yolları Anonim Şirketi’nin marka adı, “Türk Hava Yolları” ismiyle farklı yıllarda marka tescili kapsamına alındı. Başvurularda şirketin marka ve isim tescillerinin 2015 yılında “Türk Hava Yolları” olarak yapıldığı görülüyor.

Etiketler thy Türk hava yolları Türkiye hava yolları başvuru patent
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