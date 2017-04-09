Bataklığa giren 5 keçi telef oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde bataklığa saplanan 5 keçi telef oldu.

Şarkikaraağaç merkeze bağlı Konya yolu üzerindeki Etibank mevkisine önceki gün hayvanlarını otlatmaya götüren adı öğrenilemeyen sürü sahibinin 80 keçisi bataklığa girdi. Hayvanların çoğu kendi kendine, bir kısmı ise sürü sahibinin yardımıyla çamurun içinden çıkarak kurtulurken, bazıları ise saplanıp kaldı.

Sürü sahibi hayvanların kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden ekipler olay yerine yönlendirildi. Bataklığa saplanan 5 keçi telef olurken, afad ekiplerinin çalışması sonucu kalan diğer hayvanlar kurtarıldı.