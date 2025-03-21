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''Bay Kemal'' geri döndü: ''CHP teslim alınamaz son kaledir''

''Bay Kemal'' geri döndü: ''CHP teslim alınamaz son kaledir''
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CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararına destek açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in kararına destek geldi.

X hesabından açıklama yapan CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz.

Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum.

Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız."

Etiketler CHP kemal kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay
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