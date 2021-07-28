Bayramda Suriye'ye geçmişlerdi... Geri dönüyorlar!

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye dönüşü devam ediyor. Şu ana kadar bin 200 Suriyelinin döndüğü belirtildi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 5- 18 Temmuz'da geçiş yapan 22 bin 463 Suriyeli, bayramı ülkelerinde geçirdi. Bayramın bitmesiyle Suriyeliler, yeniden Türkiye'ye dönmeye başladı.

Pazartesi günü başlayan dönüşlerde şu ana kadar bin 200 Suriyelinin Türkiye'ye geldiği belirtildi. Sabah saatlerinde de çok sayıda Suriyeli, sınır hattına geldi ve işlemleri sonrası Türkiye'ye giriş yaptı. Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, 31 Aralık'a kadar dönüş yapabilecek.