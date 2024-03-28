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Bayramın da tadı kaçtı: Şimdi de bayram zammı geliyor

Bayramın da tadı kaçtı: Şimdi de bayram zammı geliyor
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Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar, Ramazan Bayramı'nın da adını RamaZAM Bayramı yaptı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ikramlık şekerlerin kilo da fiyatı bir yılda 99 liradan 180 liraya çıktı.

Bayramın vazgeçilmezi şekerin kilogram fiyatı bir yılda 99 liradan 180 liraya çıktı. Kent markasını da bünyesinde bulunduran Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, maliyetlerin her geçen gün arttığını belirterek ürünlerde ortalama yüzde 50 fiyat artışı yaşandığını söyledi.

Bu yıl tonajda ciddi büyüme beklemediklerini anlatan Karagöz,

“En çok öngörülebilirlik ve istikrara önem veriyoruz. Türkiye’de nakdin değeri arttı. Hammadde fiyatlarında öngörülemeyen artışlar var. Kakaoda durum kötü süt olağanüstü pahalandı” dedi. 

Karagöz, bayram öncesi şu bilgileri paylaştı:

Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğü 2.5 milyar TL. Bayramlık şeker tüketiminde kişi başına 3.42 kg ile Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sırada yer alıyor.
Türkiye’de 1600 kişiyi istihdam ediyoruz. Son 8 yılda Türkiye’ye 570 milyon TL yatırım yaptık. Türkiye ekonomisine katkımız 16.2 milyar TL.

Etiketler bayram şekeri ramazan bayramı şeker zam zam bayramı
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