Bebek katili Öcalan hakkında olay iddia: ''Kameraların karşısına geçip görüntülü mesaj verecek''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "TBMM'de DEM Parti'nin grup toplantısında konuşsun" diyerek başlattığı yeni süreç devam ederken, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta kameraların karşısına geçerek görüntülü mesaj verecğei iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında yapmaya başladığı çağrıların ardından DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyeti iki kez terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.

Bahçeli'nin "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" diyerek başlattığı süreçte DEM Parti ara ara bebek katilinin mesajlarını yayınlarken dikkat çeken iddia Suriye'den geldi...

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri lideri Mazlum Abdi, terör örgütünün bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta görüntülü mesaj yayınlayacağını öne sürdü.

İtalyan gazeteciler Chiara Cruciati ve Giansandro Merli'nin Suriye'nin kuzeyine yaptıkları ziyareti ve Mazlum Abdi ile yaptıkları röportajı İl Manifesto gazetesine yazdı.

Yazıda, Mazlum Abdi’nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat'ta Türkiye'ye iade edilmesinin 26. yılında bir mesaj göndereceğini doğruladığı ifade edildi.

Ayrıca mesajın görüntülü de olabileceği kaydedildi.

Sözcü