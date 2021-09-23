Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama

Bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Benim vurguladığım yanlışlıkla olsa bile aşının çocuğa yan etki yapmadığı. Canlı yayınlarda bizler sizin kadar profesyonel olmadığımız için bazı sözcüklerde yanlışlık yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere aşı sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI: İDDİALAR KABUL EDİLEMEZ

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Ege üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır."

SORUŞTURMANIN ARDINDAN KURUGÖL'DEN AÇIKLAMA

Soruşturma haberinin ardından Kurugöl, Haber Global'de açıklamalarda bulundu. Kurugöl şu ifadeleri kullandı:

"Ailelerden izin almadan bir çalışma gibi bir durum yok. Türkiye'de herhangi bir aşı çalışması için Sağlık Bakanlığı onayı gerekir. Burada benim vurgulamak istediğim, çocukların aşılanmasının önemli olduğu, çocuk aşılamasının yapılmasının ağır vakalar nedeniyle gerekli olduğudur. Çocuklarımızın sağlığını koruma adına çocukların aşılanmasını vurgulamak istedim.

"CANLI YAYINDA BAZI SÖZCÜKLERDE YANLIŞLIK YAPABİLİYORUZ"

5-11 yaş için de bir başvuru yapıldı otoritelere aşı için. Bizim küçük bebeklere aşı çalışması falan yaptığımız yok. Benim vurguladığım yanlışlıkla olsa bile aşının çocuğa yan etki yapmadığı. Canlı yayınlarda bizler sizin kadar profesyonel olmadığımız için bazı sözcüklerde yanlışlık yapabiliyoruz.

"BİZE ÇOCUK İZLEM AMACIYLA GÖNDERİLDİ"

Bize intikal eden bir olaydan dolayı böyle söyledim. Bizim dışımızda, İzmir'in dışında yanlışlıkla böyle bir şey yapılmış. Bildirilmiş bu. 105 milyon doz içinde insan bilmeden bazen hata yapabilir. Bunu yapan kişi hemen aileyi bildirmiş hem de sağlık müdürlüğünü bilgilendirmiş. Bize çocuğun gelmesi de bölgedeki en donanımlı hastane olduğumuz için izlem amacıyla gönderildi. Bir hafta kadar yatırdık. 1 aylık bir çocuktu. Bu olaydan beri 3 ay geçti, şu an 4 aylık. Dikkatli bir şekilde izliyoruz" dedi.