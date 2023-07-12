Beklenen veri geldi, Dolar, Euro ve altın uçtu!

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürerken, yeni gün de yeni bir rekorla başladı. İşte 12 Temmuz Çarşamba Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı büyüyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, 27 ay sonra ilk kez faiz artışı kararı alınıp, politika faizinin yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkmasıyla döviz kurunun halihazırda süren yükselişi daha da katlandı.

ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD'de haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 3 artış gösterdi. Mayıs ayında yıllık artış yüzde 4 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın haziran ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 3,1 seviyesindeydi. Öte yandan, haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Piyasanın aylık artış beklentisi ise yüzde 0,3 seviyesindeydi. Fed’in faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE de aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında kaldı. Buna göre, aylık artış yüzde 0,2 olurken yıllık artış yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşti.

ABD enflasyon verisi sonrası ons altın ise ilk tepki olarak 1933 dolardan 1946 dolar seviyesine kadar çıktı.

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,82 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Gram altın 1.629 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1940,5 dolar ile 20 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak yüzde 0,3 yükselerek 1938 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımları konusunda izleyeceği yola dair ipucu vermesi beklenen ABD enflasyon verisi öncesi düşen dolar ve tahvil getirilerinin desteğiyle yükseldi.

Küresel piyasalarda ise ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Türkiye'nin borçlarının temerrüde düşmesine karşı sigortalama maliyetini ölçen 5 yıllık CDS Mayıs ayında seçim döneminde 696 baz puana kadar yükselmişti. CDS alışılagelmiş politikalara geçiş beklentisiyle hızlı bir şekilde 700'den 500 baz puana geriledikten sonra daha sınırlı bir düşüş eğiliminde. CDS'te dün kapanış 456/463 baz puan seviyesinden gerçekleşti.

Piyasalar TCMB'nin 20 Temmuz'daki faiz kararının ardından 27 Temmuz'daki enflasyon raporunu takip edecekler. TCMB'nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunurken, yukarı revizyon ile birlikte raporda verilecek mesajlar da takip edilecek.

Hem Temmuz faiz kararının tamamlanmış olması hem de üç yıllık TÜFE tahmininin paylaşılacak olması nedeniyle ekonomistler TCMB'nin bu raporuyla birlikte önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları hakkında daha çok fikir sahibi olmayı bekliyorlar.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 26,10 TL'den başlayan Dolar 26,14 TL'den,

28,80 TL'den başlayan Euro 29,08 TL'den,

33,86 TL'den başlayan Sterlin 34,00 TL'den,

18,72 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,62 TL'den işlem görüyor.