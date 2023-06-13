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Belediye Başkanı ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla tutuklandı

Belediye Başkanı ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla tutuklandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda Patnos Belediye Başkanı ve 4 sanık tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da 9 Haziran'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Polis, zanlıların adliyeye sevki sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

Etiketler ağrı Belediye Başkanı ihale
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