Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı başvuru süreci uzatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatlarının süresinin 31 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.