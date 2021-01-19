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  3. 19 Ocak 2021 19:21

Belediyelerin sosyal medya akımı: Sizde durum nasıl?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kar kalınlığının 75 santimetreye ulaşan Kartepe’nin görüntülerini paylaşması sonucu Twitter'da yeni bir akım başladı.

Belediyelerin sosyal medya akımı: Sizde durum nasıl?
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Kocaeli’nin kayak merkezi olan Samanlı Dağları zirvesindeki Kartepe’de kar kalınlığı 75 cm’e ulaştı. Aralıkla süren kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile kaplanan Kartepe’deki eşsiz manzaraları drone ile görüntüleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden “Sizde durumlar nasıl?” sorusuyla Bursa Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek paylaştı.

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Kocaeli Büyükşehir Beleyesinin sorusuna kar kalınlığın 78 cm’e ulaştığı Uludağ’ın fotoğrafını etiketleyerek paylaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi ise aynı soruyu Şanlıurfa Belediyesine yöneltti.

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Akım haline gelen paylaşımlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Karacadağ’dan paylaşımla Kayseri Büyükşehir Belediyesini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise Erciyes paylaşımı ile Sivas Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek katıldı.

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Akıma daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken, Kahramanmaraş Yedikuyular, Bingöl Belediyesi Hasarek kayak merkezinden paylaşım yaparak “Kardeşlik daim olsun” mesajı verdi. Belediyelerin paylaşımları ise çok sayıda beğeni aldı.

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