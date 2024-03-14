Benzine ve motorine rekor zam geliyor

Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden bu yana zam üstüne zam gelerek Cumhuriyet tarihi rekorlarını alt üst eden akaryakıt fiyatlarında hem benzine hem de motorine rekor bir zam daha geliyor. İşte beklenen zamlar ve il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları..

Haber3.com

Akaryakıt fiyatlarındaki baş döndüren zamlar devam tam gaz devam ediyor.

Zam üstüne zamla Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran hem benzine hem de motorin fiyatlarında tabelaları bir kez daha uçuracak zam bekleniyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19,81 TL'ye, motorinin de litresi 18,59 TL'ye satılıyordu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre eğer bir son dakika iptali olmazsa, bu gece yarısından itibaren ( 15 Mart Cuma günü itibariyle ) benzinin litresine 1,60 TL, motorinin litresine ise 1,25 TL zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin bir nedeni var. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

14 Mart Perşembe günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,30 TL

Motorin fiyatı: 41,56 TL

LPG fiyatı: 22,32 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,55 TL

Motorin fiyatı: 40,75 TL

LPG fiyatı: 22,31 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,51 TL

Motorin fiyatı: 41,76 TL

LPG fiyatı: 22,25 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,03 TL

Motorin fiyatı: 42,32 TL

LPG fiyatı: 22,57 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,30 TL

Motorin fiyatı: 42,48 TL

LPG fiyatı: 22,23 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,15 TL

Motorin fiyatı: 42,32 TL

LPG fiyatı: 21,81 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,47 TL

Motorin fiyatı: 41,81 TL

LPG fiyatı: 21,96 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,70 TL

Motorin fiyatı: 41,97 TL

LPG fiyatı: 21,69 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,87 TL

Motorin fiyatı: 42,14 TL

LPG fiyatı: 21,84 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,11 TL

Motorin fiyatı: 42,47 TL

LPG fiyatı: 21,27 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,22 TL

Motorin fiyatı: 41,43 TL

LPG fiyatı: 21,99 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,55 TL

Motorin fiyatı: 41,81 TL

LPG fiyatı: 22,12 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,63 TL

Motorin fiyatı: 41,818TL

LPG fiyatı: 22,72 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,71 TL

Motorin fiyatı: 41,98 TL

LPG fiyatı: 21,89 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,84 TL

Motorin fiyatı: 42,10 TL

LPG fiyatı: 22,88 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,82 TL

Motorin fiyatı: 42,08 TL

LPG fiyatı: 22,43 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,23 TL

Motorin fiyatı: 42,49 TL

LPG fiyatı: 22,55 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.